PM apreende 2,5 kg de drogas e prende três por tráfico em Santa Rita do Passa Quatro

A Polícia Militar prendeu três pessoas por tráfico de entorpecentes na noite desta quarta-feira (11), em Santa Rita do Passa Quatro (SP). A ação ocorreu por volta das 19h30, em uma residência localizada na Rua Pedro Camilo, após denúncia de que o imóvel estaria sendo utilizado como “casa bomba” para preparo e distribuição de drogas.

Segundo a PM, ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram o portão da residência entreaberto e, ainda do lado externo, visualizaram indivíduos manuseando entorpecentes. Ao perceberem a presença das equipes, os suspeitos passaram a arremessar as drogas para casas vizinhas na tentativa de se desfazer do material.

Diante da situação, os policiais entraram no imóvel e conseguiram deter três pessoas. Um quarto suspeito conseguiu fugir, pulando muros de residências próximas.

No local, foram apreendidos aproximadamente 2,5 quilos de entorpecentes, sendo 1.529 ependorfs de cocaína, cerca de 404 gramas da droga a granel, além de porções de crack e maconha. Também foram encontrados 1.850 ependorfs vazios, R$ 800 em dinheiro, três balanças de precisão, um liquidificador, uma peneira de cozinha, dois celulares e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico. De acordo com a polícia, todos os objetos apresentavam sinais de uso no preparo das drogas.

Os detidos foram encaminhados ao pronto-socorro de Santa Rita do Passa Quatro para a realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentados no distrito policial. A autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico e associação para o tráfico, e os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.

