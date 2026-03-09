Picape colide contra poste em frente ao CIESP

CrÃ©dito: SCA

Uma picape colidiu contra um poste na manhã desta segunda-feira (9), na Rua Coronel José Augusto de Oliveira Sales, em frente ao prédio do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), em São Carlos.

De acordo com as informações apuradas no local, não havia nenhum responsável pelo veículo no momento em que a ocorrência foi registrada. As circunstâncias do acidente ainda não foram oficialmente esclarecidas.

A suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção após passar por um trecho com grande quantidade de água acumulada na via, o que pode ter provocado aquaplanagem do veículo, levando à colisão contra o poste.

Leia TambÃ©m