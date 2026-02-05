Pedestre fica ferida após atropelamento próximo ao terminal rodoviário

Crédito: SCA

Uma mulher de 55 anos ficou ferida após ser atropelada nas proximidades do terminal rodoviário, em São Carlos.



Segundo informações, a condutora de um veículo seguia pela Rua Dona Alexandrina e, ao realizar a conversão para a Rua Jacinto Favoretto, não percebeu a pedestre que atravessava pela faixa de pedestres. Com o impacto, a vítima caiu ao solo.



A mulher sofreu trauma em uma das pernas e escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

Leia Também