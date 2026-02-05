(16) 99963-6036
Segurança

Pedestre fica ferida após atropelamento próximo ao terminal rodoviário

05 Fev 2026 - 12h53Por Da redação
Crédito: SCA

Uma mulher de 55 anos ficou ferida após ser atropelada nas proximidades do terminal rodoviário, em São Carlos.

Segundo informações, a condutora de um veículo seguia pela Rua Dona Alexandrina e, ao realizar a conversão para a Rua Jacinto Favoretto, não percebeu a pedestre que atravessava pela faixa de pedestres. Com o impacto, a vítima caiu ao solo.

A mulher sofreu trauma em uma das pernas e escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

