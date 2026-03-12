Pedestre e motociclista ficam feridos apÃ³s acidente na regiÃ£o central

CrÃ©dito: SCA

Na tarde desta quinta-feira (12) um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da rua Episcopal com a rua 28, na região central.

Segundo informações apuradas no local, uma motocicleta seguia pela rua Episcopal quando um pedestre atravessava pela faixa de pedestres. Por motivos que ainda serão apurados, o motociclista acabou atingindo o pedestre durante a travessia.

Com o impacto da colisão, tanto o pedestre quanto o motociclista caíram ao solo e sofreram múltiplos ferimentos pelo corpo.

Equipes de socorro foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para a Santa Casa para avaliação médica.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas. O caso chamou a atenção de pessoas que passavam pela região central no momento do ocorrido.

