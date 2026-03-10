Pedestre Ã© atropelado por van na regiÃ£o central

(16) 99963-6036
Segurança

Pedestre é atropelado por van na região central

10 Mar 2026 - 07h45
Crédito: SCA

Na manhã desta terça-feira (10), um pedestre de 23 anos ficou ferido após ser atropelado na região central de São Carlos. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Sete de Setembro e José Bonifácio, em frente ao Teatro Municipal de São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, uma van seguia pela rua Sete de Setembro quando o pedestre teria passado à frente do veículo, ficando no ponto cego do motorista. Sem conseguir perceber a presença da vítima a tempo, o condutor acabou atingindo o jovem.

Com o impacto, o pedestre sofreu a queda e passou a se queixar de fortes dores no braço, nas costas e também em uma das pernas.

A vítima, de 23 anos, recebeu atendimento e foi encaminhada para a Santa Casa de São Carlos, onde recebeu cuidados médicos

