Pedestre Ã© atropelada em cruzamento na GetÃºlio Vargas

CrÃ©dito: SCA

Na manhã desta sexta-feira, um atropelamento foi registrado em um cruzamento no Jardim São Paulo.

De acordo com informações apuradas no local, um motorista que seguia pela Rua José Jorge Abi ssab tentou acessar a Avenida Getúlio Vargas no momento em que chovia com intensidade. Durante a manobra, ele acabou atingindo um pedestre que atravessava a via.

A forte chuva e a baixa visibilidade podem ter contribuído para o acidente, já que a vítima teria ficado em um ponto cego do motorista no momento em que ele entrou na avenida.

Com o impacto, o pedestre sofreu uma fratura na perna esquerda. Equipes de socorro foram acionadas e prestaram atendimento à vítima, que foi encaminhada à Santa Casa para avaliação médica.

As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas.

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