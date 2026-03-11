OperaÃ§Ã£o sobre material de abuso infantojuvenil resulta de detenÃ§Ã£o de mulher no Cidade Aracy

Viatura PolÃ­cia Federal PlantÃ£o Policial - CrÃ©dito: SCA

A Polícia Federal deteve, na manhã desta quarta-feira (11), uma mulher de 36 anos durante a segunda fase da Operação “Olho de Thundera”, que investiga crimes de posse e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil pela internet.

A suspeita foi localizada em uma residência no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. De acordo com a Polícia Federal, os agentes chegaram até a investigada após rastreamento de imagens que estariam sendo divulgadas na internet.

Durante a abordagem, a mulher afirmou que as fotos eram publicadas pela filha, de 17 anos. Ela foi conduzida ao plantão policial e permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

Primeira fase da operação

A primeira fase da Operação “Olho de Thundera” foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã de 6 de janeiro, com o objetivo de apurar crimes relacionados ao armazenamento e ao compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil pela internet.

Na ocasião, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em residências no município de São Carlos. Durante a análise preliminar de dispositivos eletrônicos pertencentes aos investigados, os policiais encontraram diversos arquivos ilícitos envolvendo crianças e adolescentes.

Diante da constatação, um homem e uma mulher foram presos em flagrante pelos crimes de armazenamento e compartilhamento desse tipo de material.

Os equipamentos apreendidos foram encaminhados para perícia da Polícia Federal, que realizará uma análise detalhada para identificar outros arquivos e possíveis envolvidos. As investigações continuam para verificar a existência de novas vítimas e a participação de terceiros.

