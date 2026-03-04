OperaÃ§Ã£o Impacto prende suspeito por trÃ¡fico e apreende grande quantidade de drogas

(16) 99963-6036
Operação Impacto prende suspeito por tráfico e apreende grande quantidade de drogas

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 38º BPM/I e da Companhia de Força Tática, realizou na noite desta terça-feira (3) mais uma ação da Operação Impacto, que resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h39, na Rua Rio Tapajós, em um imóvel abandonado já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes. Durante patrulhamento de rotina, a equipe avistou um indivíduo na garagem da residência. Ao perceber a aproximação da viatura, ele arremessou uma sacola branca sobre o telhado e tentou fugir, mas foi rapidamente abordado.

Com o suspeito, os policiais localizaram R$ 75,00 em dinheiro e nove microtubos de cocaína. Ao retornarem ao imóvel, os agentes recuperaram a sacola lançada no telhado, onde encontraram 150 pedras de crack, 50 invólucros de maconha, 60 microtubos de cocaína e R$ 727,00 em notas diversas.

Durante buscas complementares, foi localizada ainda, sobre a laje e próxima a uma caixa d’água, uma sacola preta contendo mais uma grande quantidade de drogas já embaladas e prontas para a comercialização.

Ao todo, foram apreendidos 331 microtubos de cocaína, 938 pedras de crack, 208 porções de maconha, 81 porções de “dry”, um aparelho celular iPhone e R$ 802,00 em dinheiro.

O suspeito foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

