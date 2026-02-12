Operação da Polícia Federal mira suspeitos em São Carlos por roubos a agências da Caixa

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (12), as Operações Azelha e Rapel II, com desdobramentos em São Carlos, no combate a uma organização criminosa especializada em roubos a agências da Caixa Econômica Federal.

Na cidade, policiais federais cumprem mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais de prisão e medidas de sequestro de bens e valores. As determinações foram expedidas pela Justiça Federal. Ao todo, cerca de 50 policiais participam da operação, que também ocorre em Mauá (SP).

Segundo as investigações, o grupo atuava de forma estruturada e armada, sendo responsável por diversos roubos e furtos qualificados. Em duas das ações investigadas, os criminosos teriam levado mais de R$ 2 milhões, utilizando armas de fogo e rendendo funcionários das agências durante os crimes.

As apurações contaram com o apoio da área de segurança da própria Caixa Econômica Federal.

