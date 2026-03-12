OperaÃ§Ã£o contra o Comando Vermelho prende homem no MercadÃ£o de SÃ£o Carlos

Policiais durante operaÃ§Ã£o - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (11) durante uma operação contra o crime organizado realizada no Mercadão Municipal, no Centro de São Carlos.

A prisão ocorreu em um box comercial localizado na Rua Jesuíno de Arruda, onde o suspeito trabalhava. A ação fez parte da Operação Linea Rubra, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), em conjunto com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Claro e com apoio da Secretaria Estadual da Fazenda.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais civis cumpriam mandado de prisão preventiva e mandado de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Rio Claro. Ao chegarem ao local, o estabelecimento já estava aberto e o investigado trabalhava normalmente no interior do box.

Os agentes deram ciência da operação e dos mandados ao suspeito, que não ofereceu resistência e acompanhou as buscas realizadas no local de trabalho e também em sua residência, situada em São Carlos. Durante a ação, um telefone celular foi apreendido, mas nenhum outro objeto de interesse policial foi localizado.

Após os procedimentos, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Operação Linea Rubra

A Operação Linea Rubra tem como objetivo desarticular a estrutura logística, financeira e operacional da facção criminosa Comando Vermelho no interior paulista, investigada por envolvimento com tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro e homicídios, principalmente na região de Rio Claro.

A ação mobilizou 120 policiais civis, três promotores de Justiça, 41 viaturas, o Serviço Aerotático da Polícia Civil e auditores da Secretaria da Fazenda, que também verificaram possíveis irregularidades fiscais em estabelecimentos investigados.

Segundo o Ministério Público, a operação busca estabelecer um limite institucional ao avanço territorial da organização criminosa no Estado de São Paulo.

