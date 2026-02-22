Operação apreende grande quantidade de drogas

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e recaptura de procurado da Justiça, na tarde de sexta-feira (20), em Descalvado.

Por volta das 16h35, equipes do 1º Pelotão da 3ª Companhia do 38º BPM/I cumpriram um Mandado de Busca e Apreensão em uma residência localizada na Rua Portugal. Durante as buscas no imóvel, foram localizados 2,778 quilos de cocaína, 2,557 quilos de crack e 0,126 quilo de maconha. Também foram apreendidos 20 pacotes de cigarros da marca Eight, contendo 20 maços cada, dois aparelhos celulares, R$ 8.380,00 em dinheiro e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido e conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

