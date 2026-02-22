(16) 99963-6036
domingo, 22 de fevereiro de 2026
Descalvado

Operação apreende grande quantidade de drogas

22 Fev 2026 - 06h54Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Operação apreende grande quantidade de drogas -

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e recaptura de procurado da Justiça, na tarde de sexta-feira (20), em Descalvado.

Por volta das 16h35, equipes do 1º Pelotão da 3ª Companhia do 38º BPM/I cumpriram um Mandado de Busca e Apreensão em uma residência localizada na Rua Portugal. Durante as buscas no imóvel, foram localizados 2,778 quilos de cocaína, 2,557 quilos de crack e 0,126 quilo de maconha. Também foram apreendidos 20 pacotes de cigarros da marca Eight, contendo 20 maços cada, dois aparelhos celulares, R$ 8.380,00 em dinheiro e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido e conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também

Máquina caça-níquel é apreendida em estabelecimento na Rua Padre Teixeira
Jogos de azar10h36 - 22 Fev 2026

Máquina caça-níquel é apreendida em estabelecimento na Rua Padre Teixeira

Cabo de empresa de telefonia se rompe e causa danos em residência na Vila Monteiro
Segurança10h22 - 22 Fev 2026

Cabo de empresa de telefonia se rompe e causa danos em residência na Vila Monteiro

Dupla causa prejuízo de mais de R$ 3 mil em farmácia
Furto 10h19 - 22 Fev 2026

Dupla causa prejuízo de mais de R$ 3 mil em farmácia

Som alto termina em boletim de ocorrência no Cidade Aracy
Segurança10h12 - 22 Fev 2026

Som alto termina em boletim de ocorrência no Cidade Aracy

Furto de fiação termina com dois detidos e um suspeito foragido em Água Vermelha
Segurança09h48 - 21 Fev 2026

Furto de fiação termina com dois detidos e um suspeito foragido em Água Vermelha

Últimas Notícias