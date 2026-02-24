Ônibus é abordado na SP-310 e mercadorias do Paraguai são apreendidas em Ibaté

Abordagem ao ônibus ocorreu na altura da cidade de Ibaté - Crédito: SCA

Um ônibus interestadual foi abordado na noite desta segunda-feira (23), por volta das 23h, na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 250 da pista sul, no município de Ibaté.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, as equipes do Tático Ostensivo Rodoviário receberam denúncia via rádio de que um coletivo que seguia no sentido interiorcapital estaria transportando mercadorias oriundas do Paraguai. O veículo foi localizado e abordado na rodovia administrada pela concessionária Ecovias Noroeste Paulista.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o ônibus transportava 19 volumes contendo peças de vestuário, como calças e bermudas. Entre os passageiros, um homem assumiu a propriedade dos produtos e informou que as mercadorias haviam sido adquiridas no Paraguai e seriam revendidas no bairro do Brás, em São Paulo. Ele não apresentou documentação fiscal.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante por descaminho. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Araraquara, onde o delegado de plantão apreendeu os materiais para posterior avaliação da Receita Federal. Após ser qualificado, o homem foi liberado.

Segundo a polícia, o detido já possui antecedentes por tráfico de drogas, receptação e ameaça.

