O Governo do Estado de São Paulo criou um sistema inédito para fortalecer o combate à violência contra a mulher, ampliar a proteção das vítimas e reduzir a subnotificação de casos. A novidade permite que a própria Polícia Militar registre o crime já no primeiro atendimento, sem que a vítima precise se deslocar até uma delegacia para formalizar o boletim de ocorrência.

Para isso, foi criado um módulo específico na plataforma Registro Integrado de Evento de Segurança Pública (Riesp), chamado Riesp-DV, voltado ao registro de casos de violência doméstica. As informações registradas pela PM serão compartilhadas imediatamente com uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da Polícia Civil.

A iniciativa surgiu após estudos do Núcleo Estratégico Interdisciplinar do programa SP Mulher, que identificou a subnotificação como uma das principais dificuldades no enfrentamento da violência doméstica. Em muitos casos, vítimas que acionavam o 190 acabavam não comparecendo posteriormente à delegacia para registrar a denúncia.

Com o novo sistema, o policial militar poderá registrar a ocorrência ainda no local, com autorização da vítima, e preencher o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Fonar), que identifica o grau de vulnerabilidade da mulher. As informações serão encaminhadas à DDM Online, responsável por analisar o caso e solicitar medidas protetivas à Justiça, quando necessário.

A secretária de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni, afirmou que a iniciativa fortalece a integração entre os órgãos públicos e garante mais apoio às vítimas no momento em que buscam ajuda.

O sistema também permite, mediante autorização da vítima, o compartilhamento de dados com áreas como saúde e assistência social, ampliando o acompanhamento de casos mais vulneráveis.

A medida ainda está em fase de testes e deve começar a ser implantada em Santos até o fim deste mês. A expectativa do governo é expandir o sistema para todo o estado de São Paulo nos próximos meses.

