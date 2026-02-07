Noivos ficam feridos em acidente entre carro e moto no Centro de São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

Um casal de noivos ficou ferido em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na tarde deste sábado (7), no cruzamento da Rua Episcopal com a Rua Conde do Pinhal, na região central de São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, o motorista de uma VW Saveiro, um idoso de 80 anos, teria avançado o sinal vermelho na Rua Episcopal e atingido o casal, que seguia pela Rua Conde do Pinhal em uma motocicleta Yamaha Factor.

Com o impacto, os ocupantes da moto foram arremessados ao solo. O Samu foi acionado para atendimento da ocorrência. O condutor da motocicleta, um homem de 27 anos, sofreu possível fratura em um dos braços, enquanto a garupa, uma mulher de 23 anos, teve possível fratura na perna direita, além de escoriações no rosto. Ambos foram encaminhados à Santa Casa para atendimento médico.

Uma unidade do Corpo de Bombeiros, que passava pelo local no momento do acidente, prestou apoio à equipe do Samu.

O motorista da Saveiro não sofreu ferimentos, porém, de acordo com testemunhas, apresentava-se bastante alterado e tentou deixar o local com o veículo. A Guarda Municipal foi acionada e atendeu a ocorrência.

