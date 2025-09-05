(16) 99963-6036
Segurança

Incêndio em mato mobiliza bombeiros no Jardim Macarengo

05 Set 2025 - 10h49Por Jéssica C.R.
Incêndio em mato mobiliza bombeiros no Jardim Macarengo - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino
Na manhã desta sexta-feira (05), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência inicialmente informada como incêndio em residência, pela Rua 28 de Setembro, no bairro Jardim Macarengo.
 
Ao chegar ao local, a equipe constatou que se tratava de um foco de fogo em mato dentro de uma casa abandonada, que já está em processo de demolição. Segundo informações, o incêndio teria começado do lado de fora, onde alguém provavelmente ateou fogo em folhas secas, e as chamas acabaram se alastrando para o interior do imóvel.
 
Não houve danos significativos, já que o imóvel encontra-se em estado de abandono. Os bombeiros realizaram o controle das chamas e deixaram o local em segurança.

