Mulher registra BO após enviar fotos íntimas para "soldado americano"

Celular - Crédito: reprodução/Agência SP

Uma mulher de 44 anos registrou um boletim de ocorrência relatando ter sido vítima de uma tentativa de extorsão após o envio de fotos íntimas pela internet, em São Carlos.

De acordo com o registro policial, o caso ocorreu na manhã deste sábado (7). A vítima informou que manteve contato com um homem por meio da internet e, durante as conversas, enviou imagens íntimas.

Após o envio das fotos, o indivíduo passou a exigir dinheiro, sob ameaça de divulgar o material caso o pagamento não fosse feito. Ainda segundo o relato, o suspeito afirmou ser soldado americano em guerra no Iêmen.

O caso será encaminhado à delegacia da área dos fatos, onde poderá ser instaurada investigação para análise e eventuais providências legais.

