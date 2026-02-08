(16) 99963-6036
domingo, 08 de fevereiro de 2026
Tentativa de extorsão

Mulher registra BO após enviar fotos íntimas para "soldado americano"

08 Fev 2026 - 09h37Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Celular - Crédito: reprodução/Agência SPCelular - Crédito: reprodução/Agência SP

Uma mulher de 44 anos registrou um boletim de ocorrência relatando ter sido vítima de uma tentativa de extorsão após o envio de fotos íntimas pela internet, em São Carlos.

De acordo com o registro policial, o caso ocorreu na manhã deste sábado (7). A vítima informou que manteve contato com um homem por meio da internet e, durante as conversas, enviou imagens íntimas.

Após o envio das fotos, o indivíduo passou a exigir dinheiro, sob ameaça de divulgar o material caso o pagamento não fosse feito. Ainda segundo o relato, o suspeito afirmou ser soldado americano em guerra no Iêmen.

O caso será encaminhado à delegacia da área dos fatos, onde poderá ser instaurada investigação para análise e eventuais providências legais.

Leia Também

Menino que morreu afogado em piscina participava de festa do próprio aniversário
Aracê de Santo Antonio 08h34 - 08 Fev 2026

Menino que morreu afogado em piscina participava de festa do próprio aniversário

Guarda Municipal captura condenado com mandado de prisão em aberto no Boa Vista
Furto 07h44 - 08 Fev 2026

Guarda Municipal captura condenado com mandado de prisão em aberto no Boa Vista

Colisão entre carro e caminhão é registrada na SP-318
Segurança06h59 - 08 Fev 2026

Colisão entre carro e caminhão é registrada na SP-318

Bebê morre afogado em piscina no Aracê de Santo Antonio
Tragédia 06h46 - 08 Fev 2026

Bebê morre afogado em piscina no Aracê de Santo Antonio

Noivos ficam feridos em acidente entre carro e moto no Centro de São Carlos
Segurança14h23 - 07 Fev 2026

Noivos ficam feridos em acidente entre carro e moto no Centro de São Carlos

Últimas Notícias