Mulher é vítima de "saidinha de banco" no Centro

Uma mulher de 55 anos foi vítima de roubo na manhã de sexta-feira (06), no Centro de São Carlos. O crime ocorreu por volta das 11h15, no cruzamento da Rua Marechal Deodoro com a Rua Aquidaban, enquanto a vítima trafegava com seu veículo particular.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão da Polícia Civil, a vítima havia acabado de sair de uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Miguel Petroni, quando foi abordada por um motociclista. O suspeito se aproximou do carro, bateu no vidro do motorista e, simulando estar armado, exigiu que a mulher entregasse sua bolsa.

Com medo, a vítima obedeceu à ordem. O autor fugiu em seguida pela Rua Aquidaban. Dentro da bolsa estavam documentos pessoais, como RG, CPF e Carteira Nacional de Habilitação, além de um telefone celular da marca Samsung.

A vítima relatou à polícia que chegou a ver o suspeito momentos antes dentro da agência bancária, na área dos caixas eletrônicos.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Até o momento, ninguém foi preso e o caso segue sob investigação.

