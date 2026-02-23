(16) 99963-6036
Mulher é rendida por homem armado de faca e assaltada na Vila Carmem

23 Fev 2026 - 09h18Por Da redação
Uma mulher de 40 anos foi vítima de roubo na manhã deste domingo (22), em São Carlos. O crime ocorreu por volta das 6h40, na Rua Joaquim da Rocha Medeiros, no bairro Vila Carmem, na esquina da residência da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher retornava para casa após sair do trabalho, quando percebeu que havia alguém atrás dela. Ao olhar para trás, foi abordada por um indivíduo que portava uma faca de tamanho médio. O suspeito encostou a arma no braço direito da vítima e exigiu a entrega do telefone celular, que ela carregava nas mãos.

Ainda segundo o relato, a mulher tentou arremessar o aparelho por cima do muro da casa de um vizinho, na tentativa de que o objeto caísse na garagem. No entanto, o celular bateu no muro e caiu na calçada. O autor pegou o aparelho e fugiu a pé em direção ao bairro Botafogo.

A vítima não sofreu ferimentos. Ela informou que não há câmeras de monitoramento no local. O celular subtraído é um Motorola Edge 60 Pro, de cor violeta.

