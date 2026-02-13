(16) 99963-6036
sexta, 13 de fevereiro de 2026
Segurança

Mulher é agredida em hotel na frente de criança em São Carlos

13 Fev 2026 - 06h39Por Da redação
Viatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos AgoraViatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Na madrugada desta quinta-feira (13), a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica em um hotel localizado na Avenida São Carlos. O chamado ao COPOM informava que um indivíduo estaria armado e mantendo uma criança em um dos quartos.

No local, a equipe foi informada por um funcionário do hotel que uma hóspede havia pedido ajuda na recepção, apresentando um hematoma na cabeça e visivelmente abalada, relatando ter sido agredida.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem não estava armado e que a criança estava no quarto sem lesões aparentes. A agressão física contra a mulher foi confirmada pelas lesões visíveis e pelos relatos das partes envolvidas.

A vítima recebeu atendimento médico na Santa Casa e permaneceu em observação, enquanto o suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia para providências legais.

