quinta, 12 de fevereiro de 2026
Segurança

Mulher denuncia ameaças após colisão de trânsito no Botafogo

12 Fev 2026 - 09h14Por Jessica CR
Viatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos AgoraViatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma mulher procurou a Polícia Civil na noite de quarta-feira (11) após relatar ter sido vítima de ameaças durante um desentendimento de trânsito em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu na região da rotatória da Electrolux, na Avenida Grécia, no bairro Botafogo. A vítima informou que conduzia seu veículo quando houve uma colisão com outro automóvel.

Após o impacto, segundo relato, uma mulher que estaria no outro veículo passou a proferir ameaças de morte em tom agressivo. Ainda conforme o registro policial, a condutora também teria retirado as chaves do carro da vítima e as lançado ao chão, devolvendo-as em seguida, enquanto as ameaças continuavam.

A vítima afirmou que tentou conduzir a situação para outro local, mas relatou que a outra motorista passou a dirigir de forma perigosa. O contato entre os veículos foi encerrado na Avenida Bruno Ruggiero, quando a autora deixou de ser vista.

 

