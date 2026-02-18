Mulher de 52 anos denuncia agressões do marido e da filha em São Carlos

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Uma mulher de 52 anos procurou a Polícia Civil na noite desta terça-feira (17) para denunciar agressões ocorridas em sua residência, no Parque Fehr, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão policial, a vítima relatou que mantém conflitos constantes com o marido, de 54 anos, e com a filha, de 18 anos. Segundo ela, há inclusive medida protetiva em vigor contra o companheiro.

No relato feito à polícia, a mulher afirmou que, na tarde do mesmo dia, foi agredida pelos dois familiares. Ela declarou ter sido asfixiada pela filha, enquanto o marido teria torcido seu braço. A vítima também informou que é frequentemente ofendida com xingamentos e que seu celular teria sido apropriado pelos envolvidos.

O caso foi registrado como violência doméstica, com base na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), além de lesão corporal e apropriação indébita.

