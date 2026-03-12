Mulher cai em golpe de falso advogado e perde quase R$ 6 mil em SÃ£o Carlos

Golpe pelo telefone - CrÃ©dito: imagem ilustrativa

Uma mulher de 53 anos foi vítima de estelionato após cair no golpe do “falso advogado” em São Carlos. O caso foi registrado pela Polícia Civil no Plantão da Delegacia Seccional.

A vítima relatou que recebeu mensagens pelo WhatsApp de um número desconhecido. O golpista se passou por seu advogado e informou que ela teria vencido uma ação judicial e possuía valores a receber.

Durante a conversa, o estelionatário manteve uma chamada de vídeo com a vítima e a convenceu de que seria necessário realizar transferências para liberar o suposto valor do processo. Seguindo as orientações, a mulher efetuou duas transferências via PIX: uma no valor de R$ 999 e outra de R$ 5 mil.

As transações foram realizadas por meio do aplicativo de internet banking de uma conta conjunta no banco Bradesco. Ao perceber que poderia ter sido enganada, a vítima entrou em contato com a instituição financeira para contestar as transferências.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil. A vítima também foi orientada a comparecer ao distrito policial responsável pela área dos fatos para apresentar documentos relacionados à fraude.

