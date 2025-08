Mulher cai em golpe após falsa ligação em nome do Mercado Livre

Golpe celular - Crédito: Freepik

Uma moradora de Santa Rita do Passa Quatro registrou um boletim de ocorrência nesta terça-feira (5) após ser vítima de um golpe envolvendo o nome do site de compras Mercado Livre. A fraude resultou em um prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 4.550,00.

Segundo relato à Polícia Civil, a vítima recebeu uma ligação de uma suposta funcionária do Mercado Livre, informando sobre uma inconsistência em uma compra realizada em seu nome. De maneira convincente, a golpista orientou a vítima a acessar sua conta bancária do Banco Itaú, compartilhar a tela do dispositivo e seguir instruções para supostamente “cancelar” a compra.

Durante o processo, a vítima transferiu R$ 2.300,00 para sua conta no Mercado Pago, conforme solicitado pela suposta atendente. No entanto, logo após o depósito, os criminosos realizaram dois PIX no valor de R$ 2.300,00 e R$ 750,00 para contas de terceiros. Além disso, houve uma compra não autorizada de aproximadamente R$ 1.500,00 no cartão de crédito Visa vinculado à mesma conta.

A vítima afirmou ter feito uma reclamação formal ao Mercado Pago, que estabeleceu um prazo de até 10 dias úteis para análise e possível reembolso. Ela também reuniu provas do golpe, incluindo capturas de tela das conversas por WhatsApp, e disponibilizou o número de telefone utilizado pelos golpistas.

O caso foi registrado no plantão policial de São Carlos como estelionato e encaminhado à delegacia da área dos fatos.

