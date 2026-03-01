CrÃ©dito: SCA
Um acidente foi registrado neste sábado na pista sentido capital–interior da rodovia Washington Luís. após o condutor perder o controle da direção e colidir a defenda metálica na região do bairro Maria Estela Fagá.
De acordo com informações apuradas no local, o veículo seguia normalmente quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, a motorista acabou perdendo o controle. O carro saiu da trajetória e bateu, mobilizando equipes de atendimento da concessionária responsável pela rodovia.
O condutor foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária e encaminhado até o hospital para atendimento médico.
As causas do acidente deverão ser apuradas