(16) 99963-6036
domingo, 01 de marÃ§o de 2026
RegiÃ£o do FagÃ¡

Motorista perde o controle e colide contra guard rail na Washington LuÃ­s

01 Mar 2026 - 13h23Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Motorista perde o controle e colide contra guard rail na Washington LuÃ­s - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um acidente foi registrado neste sábado na pista sentido capital–interior da rodovia Washington Luís. após o condutor perder o controle da direção e colidir a defenda metálica na região do bairro Maria Estela Fagá.

De acordo com informações apuradas no local, o veículo seguia normalmente quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, a motorista acabou perdendo o controle. O carro saiu da trajetória e bateu, mobilizando equipes de atendimento da concessionária responsável pela rodovia.

 O condutor foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária e encaminhado até o hospital para atendimento médico.

As causas do acidente deverão ser apuradas

Leia TambÃ©m

Zona sul lidera registros de homicÃ­dios em SÃ£o Carlos
Criminalidade 10h57 - 01 Mar 2026

Zona sul lidera registros de homicÃ­dios em SÃ£o Carlos

Homem fica ferido apÃ³s sofrer queda na Ã¡rea rural de SÃ£o Carlos
SeguranÃ§a06h23 - 01 Mar 2026

Homem fica ferido apÃ³s sofrer queda na Ã¡rea rural de SÃ£o Carlos

Motocicleta furtada Ã© encontrada desmontada em garagem
SeguranÃ§a11h30 - 28 Fev 2026

Motocicleta furtada Ã© encontrada desmontada em garagem

Gol Ã© furtado no Jardim Nova SÃ£o Carlos e proprietÃ¡rio pede ajuda
SeguranÃ§a10h21 - 28 Fev 2026

Gol Ã© furtado no Jardim Nova SÃ£o Carlos e proprietÃ¡rio pede ajuda

Buraco causa colisÃ£o traseira defronte ao SAMU
SÃ£o Carlos 10h15 - 28 Fev 2026

Buraco causa colisÃ£o traseira defronte ao SAMU

Ãšltimas NotÃ­cias