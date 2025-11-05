(16) 99963-6036
Segurança

Motorista perde controle e colide em outro veículo após show do Sampa Crew em São Carlos

04 Nov 2025 - 22h42Por Erika
Na noite desta terça-feira (04), logo após o encerramento do show do grupo Sampa Crew, uma colisão entre dois carros foi registrada na rua Doutor João Sabino, próximo à Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino, em São Carlos.

De acordo com testemunhas, o trânsito estava intenso na saída do evento, com grande fluxo de pedestres e veículos, quando o condutor de um Corsa prata seguia pela avenida e, ao acessar a rua Doutor João Sabino, se distraiu interagindo com pessoas na via e acabou invadindo a faixa contrária e batendo a lateral de outro carro.

A batida ocorreu em frente a viaturas da Guarda Municipal que faziam patrulhamento na região. O motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio.

Segundo a Guarda Municipal, o mesmo carro já havia sido multado horas antes por realizar manobras perigosas (“borrachão”) e trafegar na contramão, também nas imediações do evento.

Ninguém ficou ferido.

