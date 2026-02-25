Motorista joga carro contra motocicleta e agride jovem no Centro de São Carlos

Crédito: SCA

Um caso de lesão corporal e abalroamento foi registrado na noite de terça-feira (24), na região central de São Carlos.

De acordo com o apurado no local, uma jovem de 25 anos estava na garupa de uma motocicleta Honda/Biz 125, conduzida por uma mulher de 33 anos, quando ambas transitavam pela Rua Jesuíno de Arruda, nas proximidades de uma academia, por volta das 19h.

Segundo o relato, o motorista de um VW/Novo Gol tentou realizar uma ultrapassagem em trecho de faixa única, sem sucesso. Após passarem por um semáforo, nas imediações de uma rotatória, o condutor do carro teria freado bruscamente. Na sequência, ele teria arremessado o veículo contra a motocicleta, provocando a queda das duas mulheres.

Ainda conforme o registro policial, a jovem de 25 anos tentou filmar a placa do automóvel com o celular. O motorista desceu do carro, tentou tomar o aparelho e passou a agredi-la com socos no rosto. A condutora da moto tentou intervir para defender a vítima.

O suspeito teria dito frases intimidatórias durante a agressão e, em seguida, retornado ao veículo e fugido em direção à região da Estação Ferroviária. Havia ainda um passageiro no automóvel.

As vítimas procuraram atendimento médico em um hospital particular da área central e, posteriormente, compareceram ao plantão policial para registrar a ocorrência. Foi expedida requisição para exame de corpo de delito junto ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como lesão corporal e abalroamento, e será investigado pela unidade responsável pela área dos fatos. Até o momento, o autor não foi identificado oficialmente.

