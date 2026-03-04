(16) 99963-6036
quarta, 04 de marÃ§o de 2026
Carro x Carro

Motorista fica ferido apÃ³s colisÃ£o entre dois carros no Centro de SÃ£o Carlos

Acidente ocorreu no cruzamento entre as ruas SÃ£o SebastiÃ£o e SÃ£o Paulo; vÃ­tima foi socorrida com ferimentos leves atÃ© a Santa Casa

04 Mar 2026 - 08h30Por FlÃ¡vio Fernandes
Motorista fica ferido apÃ³s colisÃ£o entre dois carros no Centro de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: Foto: SCA CrÃ©dito: Foto: SCA

Uma colisão entre dois carros deixou um motorista ferido na manhã desta quarta-feira (4), no Centro de São Carlos. 

De acordo com informações apuradas no local, uma Honda HR-V trafegava pela Rua São Sebastião quando ao chegar no cruzamento com a Rua São Paulo, teria avançado o sinal de parada obrigatória. O veículo, acabou atingindo uma VW/Parati Parati que seguia pela via.

Com o impacto da batida, o condutor da Parati sofreu ferimentos leves e foi socorrido pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa. Já o motorista da HR-V, não se feriu.

A Polícia Militar esteve no local, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. O trânsito no trecho ficou parcialmente prejudicado durante o atendimento.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. 

