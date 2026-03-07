Um motorista escapou da morte após atropelar uma capivara na noite de quarta-feira (4) na Rodovia Doutor Paulo Lauro (SP-215), entre os municípios de São Carlos e Descalvado.
De acordo com o registro da ocorrência, o condutor seguia pela rodovia no sentido São Carlos–Porto Ferreira quando foi surpreendido por um forte impacto na parte frontal do veículo. Após atingir o animal, ele perdeu o controle da direção, colidiu contra a defensa metálica existente às margens da pista e rodou, parando sobre a faixa de rolamento.
Logo após o acidente, o veículo começou a pegar fogo. O motorista conseguiu sair a tempo e se afastar antes que as chamas se alastrassem, evitando uma tragédia.
Ainda segundo o relato do condutor às autoridades, ao desembarcar do veículo ele viu a capivara agonizando ao lado do automóvel. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O motorista foi socorrido por uma unidade de resgate e encaminhado ao Pronto-Socorro de Descalvado. Apesar da gravidade do acidente, ele não sofreu ferimentos graves.
O veículo ficou completamente destruído pelas chamas.