Motorista Ã© abordado pela Guarda Municipal por suspeita de embriaguez ao volante em SÃ£o Carlos

Motorista é abordado pela Guarda Municipal por suspeita de embriaguez ao volante em São Carlos

Um motorista foi abordado pela Guarda Municipal na madrugada desta sexta-feira (6) após ser flagrado dirigindo de forma perigosa em uma das principais avenidas de São Carlos.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, a equipe do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) realizava patrulhamento pela Avenida São Carlos quando uma caminhonete VW Amarok, de cor cinza, passou em alta velocidade, quase colidindo com a viatura e colocando em risco outros veículos que transitavam pela via.

Os guardas emitiram ordem de parada utilizando sinais sonoros e luminosos, mas o condutor não obedeceu, sendo necessário um breve acompanhamento. A abordagem ocorreu na Avenida Professor Luiz Augusto de Oliveira, na altura do número 395.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez e comportamento agressivo. Em consulta ao Centro de Controle Operacional (CCO), não foi encontrado nenhum registro de ilícito relacionado ao veículo. No entanto, ao verificar o sistema da Senatran, foi constatado que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estava com o direito de dirigir suspenso.

Questionado pelos agentes, o motorista confirmou ter ingerido bebida alcoólica, mas recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

Diante da situação, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis e o veículo foi removido ao pátio municipal. O condutor foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial determinou a coleta de sangue para exame de alcoolemia.

Ele foi encaminhado à Santa Casa para a realização do exame e, após o procedimento, foi liberado. Caso o resultado confirme a embriaguez, o motorista deverá responder conforme prevê a legislação vigente.

