Segurança

Motorista capota carro após ser fechado na alça da SP-215

22 Fev 2026 - 22h30Por Da redação
Motorista capota carro após ser fechado na alça da SP-215 - Crédito: SCA

Um capotamento foi registrado na noite deste domingo na alça de acesso da Rodovia SP-215 para a Rodovia SP-310, no sentido interior–capital, em São Carlos.

De acordo com o motorista, um homem cuja idade não foi divulgada, ele seguia pela via quando teria sido fechado por outro veículo. Ao tentar evitar a colisão, perdeu o controle da direção do carro, um modelo azul, que saiu da pista.

O veículo acabou capotando e caiu em uma passagem inferior utilizada para a travessia de animais, localizada sob a rodovia. Apesar da gravidade da cena, o condutor não sofreu ferimentos.

Equipes de resgate, além do guincho e do carro de sinalização, foram acionadas e compareceram ao local para prestar atendimento e organizar o tráfego.

As circunstâncias do ocorrido deverão ser apuradas.

