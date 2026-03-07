(16) 99963-6036
Motociclista sofre queda na Rua Santa Cruz com a Avenida 9 de Julho em SÃ£o Carlos

07 Mar 2026 - 17h40Por Da redaÃ§Ã£o
Na tarde deste sábado, uma motociclista ficou ferida após sofrer uma queda na moto no cruzamento da Rua Santa Cruz com a Avenida 9 de Julho, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, a própria condutora relatou que seguia pela via quando acabou escorregando devido à pista molhada, já que chovia no momento do acidente. Com a perda de controle da motocicleta, ela caiu no asfalto.

Testemunhas que presenciaram a situação acionaram o socorro. A motociclista foi atendida e encaminhada à Santa Casa de São Carlos com ferimentos leves.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas. O caso serve de alerta para que motoristas e motociclistas redobrem a atenção ao trafegar em vias molhadas, onde o risco de derrapagens aumenta.

