terça, 10 de fevereiro de 2026
Motociclista sofre queda ao passar sobre faixa de pedestres molhada

10 Fev 2026 - 09h20Por Da redação
Motociclista sofre queda ao passar sobre faixa de pedestres molhada - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma queda de motocicleta foi registrada na manhã desta terça-feira, 10, na Avenida Henrique Gregori, no bairro Boa Vista, no sentido da UPA Vila Prado ao shopping.

No momento do acidente chovia, e o trânsito estava lento devido ao fluxo de veículos que reduziram a velocidade e pararam por conta de um semáforo logo à frente. Ao passar sobre a faixa de pedestres molhada, o motociclista freou e acabou escorregando, caindo ao solo.

A vítima, um homem de 35 anos, sofreu trauma em uma das pernas. Pessoas que presenciaram a queda prestaram apoio e acionaram a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento e encaminhou o motociclista à Santa Casa para avaliação médica.

