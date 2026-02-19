(16) 99963-6036
Motociclista sofre fratura exposta após colisão traseira na SP-310

19 Fev 2026 - 18h28Por Da redação
Uma colisão traseira entre uma motocicleta e uma caminhonete foi registrada no final da tarde desta quinta-feira (19), na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 236, no sentido capital-interior, nas proximidades do trevo de acesso ao bairro Jockey Club.

De acordo com o relato do condutor da caminhonete, ele trafegava pela faixa destinada a adentrar a alça de acesso ao bairro quando um veículo preto, cujo modelo não foi identificado, teria parado repentinamente no meio da pista. Diante da situação, o motorista da caminhonete freou bruscamente. Na sequência, o motociclista que vinha logo atrás não conseguiu parar a tempo e acabou colidindo fortemente na traseira do utilitário.

Com o impacto, o motociclista — um homem, cuja idade e identidade não foram divulgadas — sofreu uma fratura exposta na perna direita. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local por uma equipe do SAMU e, posteriormente, foi encaminhado pela viatura da concessionária à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

A concessionária responsável pela rodovia realizou a sinalização e a interdição de uma das faixas para garantir o atendimento da ocorrência. O policiamento rodoviário também foi acionado para o registro do acidente e apuração das circunstâncias.

