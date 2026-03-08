Motociclista que morreu em acidente na SP-215 serÃ¡ sepultado neste domingo em SÃ£o Carlos

O motociclista que morreu após um grave acidente na manhã de sábado (7), na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), em São Carlos, foi identificado como Joaquim Aymoré Diniz de Brito, de 54 anos.

O velório acontece neste domingo (8), no Memorial SINSEF, em São Carlos, com início às 12h15 e encerramento às 16h15. Após a cerimônia, o cortejo seguirá para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo, onde o sepultamento está marcado para 16h30.

Acidente

O acidente ocorreu próximo à entrada do bairro Novo Horizonte. Segundo informações, o motociclista seguia pela rodovia quando, por razões ainda desconhecidas, colidiu na traseira de um caminhão carregado com cimento.

Com o impacto, a vítima ficou presa na motocicleta. Equipes da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e da UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegarem ao local apenas puderam constatar o óbito.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

