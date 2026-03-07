(16) 99963-6036
Motociclista morre apÃ³s colidir em traseira de caminhÃ£o na SP-215 em SÃ£o Carlos

VÃ­tima nÃ£o resistiu aos ferimentos e morreu no local

07 Mar 2026 - 10h48Por FlÃ¡vio Fernandes
Um motociclista ainda não identificado morreu na manhã deste sábado (7), após colidir na traseira de caminhão carregado com cimento na rodovia Dr Paulo Lauro (SP-215), próximo a entrada do bairro Novo Horizonte, em São Carlos.

Segundo informações a vítima seguia pela pista, quando por razões ainda desconhecidas bateu atrás do veículo de carga. Com impacto, ele ficou preso na moto e a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegarem apenas constataram o óbito. 

A Polícia Militar Rodoviária atende a ocorrência e preserva a área para o trabalho da perícia e o corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). As causas do acidente, serão investigadas. 

