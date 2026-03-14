Motociclista perde a vida apÃ³s acidente na SP-215 entre SÃ£o Carlos e RibeirÃ£o Bonito

CrÃ©dito: SCA

No final da noite desta sexta-feira (13), por volta das 23h30, um motociclista morreu após um grave acidente na rodovia SP-215, na altura do km 153, cerca de três quilômetros após o trevo de acesso ao bairro Cidade Aracy, no sentido São Carlos a Ribeirão Bonito. Junto ao corpo havia um documento em nome de Michael Cordeiro de Araújo, 26 anos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, tudo indica que a vítima conduzia uma motocicleta Pop 100 quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou sofrendo uma queda na pista.

Após cair da motocicleta, há indícios de que o rapaz tenha sido atropelado por outro veículo que passou pelo local. No entanto, nenhum carro envolvido foi encontrado na cena do acidente, e ninguém permaneceu no local para prestar socorro.

A equipe da concessionária DER, responsável pela rodovia, foi acionada por motoristas que passavam pelo local e avistaram a vítima caída na faixa de rolamento. Ao chegarem, os funcionários já encontraram o motociclista inconsciente.

O Corpo de Bombeiros e a USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU também foram acionados e compareceram ao local, porém, infelizmente, nada pôde ser feito, sendo constatado o óbito da vítima ainda na rodovia.

A equipe da perícia técnica foi acionada e esteve pelo local, onde realizou os trabalhos periciais para apurar as circunstâncias do acidente. O delegado de plantão também compareceu, sendo acionado o carro de cadáver para a remoção do corpo.

As circunstâncias do caso deverão ser investigadas para esclarecer se houve realmente o atropelamento e identificar um possível veículo envolvido.

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