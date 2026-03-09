Motociclista fratura o braÃ§o apÃ³s queda e atropelamento na regiÃ£o central

Na manhã desta segunda-feira, um motociclista de 44 anos ficou ferido após um acidente no cruzamento das ruas São Joaquim e Marechal Deodoro, na região central.
Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia pela rua Marechal Deodoro quando acabou se distraindo e avançando o semáforo vermelho. Ao perceber a situação, ele freou bruscamente a motocicleta. Como a pista estava molhada por causa da chuva, o veículo derrapou e o condutor caiu ao solo.
No momento da queda, um carro que trafegava pela rua São Joaquim, com o sinal verde e preferência para passagem, acabou passando por cima do braço do motociclista.
Apesar do susto, a colisão foi considerada de baixa gravidade. No entanto, o motociclista sofreu uma fratura no braço. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa para atendimento médico.