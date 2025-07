Motociclista fica ferido após ser atingido por carro na contramão na Vila Nery

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 30 anos ficou ferido após ser atingido por um carro que invadiu a contramão na manhã desta quinta-feira (3), na Avenida Capitão Luís Brandão, em São Carlos.

Segundo informações colhidas no local, o motociclista seguia no sentido bairro-centro quando foi surpreendido por um veículo que trafegava no sentido oposto. O condutor do carro alegou ter sofrido um mal súbito, perdeu o controle da direção e invadiu a faixa contrária, colidindo contra a moto.

A vítima foi socorrida inicialmente por uma equipe da motolância e, posteriormente, encaminhada por uma viatura básica até a Santa Casa de São Carlos, com fratura no tornozelo e escoriações pelo corpo.

