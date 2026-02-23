(16) 99963-6036
Motociclista fica ferido após queda na Vila Elizabeth

23 Fev 2026 - 18h40Por Da redação
Uma queda de moto foi registrada na tarde desta segunda-feira (23), no bairro Vila Elizabeth, em São Carlos.

De acordo com as informações apuradas, um motociclista de 63 anos seguia pela rua Miguel Giometti e, ao acessar a rua Marcolino Lopes Barreto, acabou sofrendo uma queda. O asfalto molhado pode ter contribuído para o acidente, já que há indícios de que a moto tenha escorregado na pista.

A vítima sofreu trauma na face e escoriações pelo corpo. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos no local, encaminhando o motociclista à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

Últimas Notícias