Motociclista fica ferido após queda na Avenida Comendador Alfredo Maffei

Crédito: SCA

Uma queda de motocicleta foi registrada na tarde desta sexta-feira (27), na Avenida Comendador Alfredo Maffei, no sentido centro-bairro, nas proximidades do Fórum Cível de São Carlos, em São Carlos.



De acordo com as informações, o condutor da moto, de 23 anos, seguia no sentido centro-bairro quando, ao realizar uma curva, acabou passando sobre uma quantidade de terra que estaria na via. O material teria sido deixado por máquinas que realizam obras no rio nas imediações. Com isso, o motociclista perdeu o controle, escorregou e caiu ao solo.

A vítima, que estava a trabalho no momento do acidente, foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

