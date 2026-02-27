(16) 99963-6036
sexta, 27 de fevereiro de 2026
Segurança

Motociclista fica ferido após queda na Avenida Comendador Alfredo Maffei

27 Fev 2026 - 18h18Por Da redação
Motociclista fica ferido após queda na Avenida Comendador Alfredo Maffei - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma queda de motocicleta foi registrada na tarde desta sexta-feira (27), na Avenida Comendador Alfredo Maffei, no sentido centro-bairro, nas proximidades do Fórum Cível de São Carlos, em São Carlos.

De acordo com as informações, o condutor da moto, de 23 anos, seguia no sentido centro-bairro quando, ao realizar uma curva, acabou passando sobre uma quantidade de terra que estaria na via. O material teria sido deixado por máquinas que realizam obras no rio nas imediações. Com isso, o motociclista perdeu o controle, escorregou e caiu ao solo.

A vítima, que estava a trabalho no momento do acidente, foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

