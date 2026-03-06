Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o traseira com carro na Vila Nery

CrÃ©dito: Foto: SCA

Um motociclista ficou ferido após colidir com carro na manhã desta sexta-feira (6), no bairro da Vila Nery, em São Carlos.

Segundo informações, a vítima seguia pela Avenida Capitão Luiz Brandão quando por razões desconhecidas foi atingido na traseira pelo veículo. Com impacto, o condutor da moto caiu.

A vítima foi socorrida pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros, até a Santa Casa com ferimentos leves. A Polícia Militar esteve no local, atendeu a ocorrência e organizou o trânsito.

As causas do acidente, serão investigadas.

Leia TambÃ©m