(16) 99963-6036
sexta, 06 de marÃ§o de 2026
Acidente

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o traseira com carro na Vila Nery

VÃ­tima foi socorrida pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros atÃ© a Santa Casa

06 Mar 2026 - 09h31Por FlÃ¡vio Fernandes
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o traseira com carro na Vila Nery - CrÃ©dito: Foto: SCA CrÃ©dito: Foto: SCA

Um motociclista ficou ferido após colidir com carro na manhã desta sexta-feira (6), no bairro da Vila Nery, em São Carlos. 

Segundo informações, a vítima seguia pela Avenida Capitão Luiz Brandão quando por razões desconhecidas foi atingido na traseira pelo veículo. Com impacto, o condutor da moto caiu. 

A vítima foi socorrida pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros, até a Santa Casa com ferimentos leves. A Polícia Militar esteve no local, atendeu a ocorrência e organizou o trânsito. 

As causas do acidente, serão investigadas. 

Leia TambÃ©m

Motorista com suspeita de embriaguez Ã© detido pela GCM na Vila Mariana
Suspeita de Embriaguez09h52 - 06 Mar 2026

Motorista com suspeita de embriaguez Ã© detido pela GCM na Vila Mariana

Veja o que se sabe sobre roubo que terminou em confronto com a PM e morte de suspeito em SÃ£o Carlos
AtualizaÃ§Ã£o 09h12 - 06 Mar 2026

Veja o que se sabe sobre roubo que terminou em confronto com a PM e morte de suspeito em SÃ£o Carlos

AvanÃ§o de sinal provoca acidente entre dois carros em cruzamento no Centro de SÃ£o Carlos
Batida08h31 - 06 Mar 2026

AvanÃ§o de sinal provoca acidente entre dois carros em cruzamento no Centro de SÃ£o Carlos

PM intercepta dupla com drogas em AnalÃ¢ndia; entorpecentes foram adquiridos em SÃ£o Carlos
RegiÃ£o06h30 - 06 Mar 2026

PM intercepta dupla com drogas em AnalÃ¢ndia; entorpecentes foram adquiridos em SÃ£o Carlos

Motoboy fica levemente ferido apÃ³s colisÃ£o lateral com carro na Avenida Tancredo de Almeida Neves
SeguranÃ§a20h32 - 05 Mar 2026

Motoboy fica levemente ferido apÃ³s colisÃ£o lateral com carro na Avenida Tancredo de Almeida Neves

Ãšltimas NotÃ­cias