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Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o na regiÃ£o do Shopping Passeio SÃ£o Carlos

14 Mar 2026 - 13h40Por Da redaÃ§Ã£o
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Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o na regiÃ£o do Shopping Passeio SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um homem de 28 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (14), na Rua Álvaro Giongo, no Parque Santa Mônica, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, o condutor de um Uno prata trafegava pela Rua Álvaro Giongo e, ao se aproximar da entrada e saída de veículos do Shopping Passeio São Carlos, parou para dar preferência a um SpaceFox que deixava o estacionamento.

Neste momento, o motociclista que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na parte frontal do SpaceFox.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo. O SAMU foi acionado, prestou atendimento à vítima, que apresentava escoriações e suspeita de fratura no tornozelo direito.

Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

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