Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro no Bela Vista

CrÃ©dito: SCA

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (12), no cruzamento da Avenida José Pereira Lopes com a Avenida Salum, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, uma motocicleta seguia pela Avenida José Pereira Lopes quando um carro que descia pela Avenida Salum tentou acessar a Pereira Lopes. No momento da conversão, o motociclista, que já trafegava pela avenida, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra a lateral do veículo.

Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado ao solo, sofrendo fratura na perna e no punho. Equipes de socorro foram acionadas e prestaram atendimento à vítima ainda no local.

O motociclista foi encaminhado para a Santa Casa de São Carlos, onde recebeu atendimento médico.

