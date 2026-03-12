(16) 99963-6036
quinta, 12 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro no Bela Vista

12 Mar 2026 - 20h05Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro no Bela Vista - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (12), no cruzamento da Avenida José Pereira Lopes com a Avenida Salum, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, uma motocicleta seguia pela Avenida José Pereira Lopes quando um carro que descia pela Avenida Salum tentou acessar a Pereira Lopes. No momento da conversão, o motociclista, que já trafegava pela avenida, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra a lateral do veículo.

Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado ao solo, sofrendo fratura na perna e no punho. Equipes de socorro foram acionadas e prestaram atendimento à vítima ainda no local.

O motociclista foi encaminhado para a Santa Casa de São Carlos, onde recebeu atendimento médico.

Leia TambÃ©m

ForÃ§a TÃ¡tica localiza partes de veÃ­culo furtado no Antenor Garcia
SeguranÃ§a20h21 - 12 Mar 2026

ForÃ§a TÃ¡tica localiza partes de veÃ­culo furtado no Antenor Garcia

DIG identifica dupla que simulava manutenÃ§Ã£o em postes para furtar cabos de telefonia
SeguranÃ§a19h34 - 12 Mar 2026

DIG identifica dupla que simulava manutenÃ§Ã£o em postes para furtar cabos de telefonia

PolÃ­cia Militar localiza partes de veÃ­culo furtado em averiguaÃ§Ã£o de denÃºncia em SÃ£o Carlos
Antenor Garcia 18h37 - 12 Mar 2026

PolÃ­cia Militar localiza partes de veÃ­culo furtado em averiguaÃ§Ã£o de denÃºncia em SÃ£o Carlos

PolÃ­cia Civil prende dois suspeitos por trÃ¡fico de drogas durante operaÃ§Ã£o em SÃ£o Carlos
Jockey Clube18h14 - 12 Mar 2026

PolÃ­cia Civil prende dois suspeitos por trÃ¡fico de drogas durante operaÃ§Ã£o em SÃ£o Carlos

Homem desaparecido Ã© encontrado apÃ³s divulgaÃ§Ã£o no SÃ£o Carlos Agora
SeguranÃ§a17h33 - 12 Mar 2026

Homem desaparecido Ã© encontrado apÃ³s divulgaÃ§Ã£o no SÃ£o Carlos Agora

Ãšltimas NotÃ­cias