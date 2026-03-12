(16) 99963-6036
quinta, 12 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro na Vila Nery

12 Mar 2026 - 14h05Por Da redaÃ§Ã£o
Motociclista fica ferido após colisão com carro na Vila Nery - Crédito: SCA

Na manhã desta quinta-feira, uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na rua Lourenço Nocentini, no bairro Vila Nery, em São Carlos. No momento do acidente, chovia forte na cidade, o que pode ter contribuído para a ocorrência.

Segundo informações apuradas no local, um carro saía da rua Teodolina Modena Coca e tentava acessar a rua Lourenço Nocentini. Ao realizar a manobra para entrar na via, o motorista não percebeu a aproximação de um motociclista que trafegava pela Lourenço Nocentini, que tinha a preferência.

Ainda conforme relatos, o motociclista teria sido surpreendido pelo veículo que entrou repentinamente na via. Ele chegou a tentar desviar para evitar a colisão, mas acabou atingindo a parte frontal do carro e caiu ao solo.

O motociclista sofreu ferimentos leves. Uma equipe do SAMU foi acionada e esteve no local para prestar atendimento, porém, após avaliação, não houve necessidade de encaminhamento para a UPA ou para a Santa Casa.

As causas do acidente deverão ser apuradas. A chuva intensa registrada no momento também pode ter influenciado nas condições de visibilidade e segurança da via.

