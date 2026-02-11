(16) 99963-6036
Motociclista fica ferido após colisão com carro na Vila Isabel

Jovem foi socorrido pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros com ferimentos leves até a Santa Casa

11 Fev 2026 - 00h54Por Flávio Fernandes
Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um motociclista de 19 anos ficou ferido na noite desta terça-feira (10), após se envolver em uma colisão com um carro no bairro da Vila Isabel, em São Carlos. 

De acordo com as informações apuradas no local, os dois veículos trafegavam pela Rua Santa Gertrudes em sentidos opostos quando o motorista do veículo realizou uma conversão e acabou invadindo a trajetória da motocicleta. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o jovem colidiu contra o carro e foi arremessado ao solo.

Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e a UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada à Santa Casa para avaliação médica, com ferimentos considerados leves.

A Polícia Militar esteve na ocorrência, organizou o trânsito e preservou a área para o trabalho da perícia e as causas do acidente serão investigadas.

 

