Motociclista cai e fica ferido apÃ³s tentar desviar de pedestre no Cidade Jardim

Um motociclista de 49 anos, ficou ferido após sofrer uma queda na noite desta quarta-feira (4), no Cidade Jardim, em São Carlos.

Segundo informações, a vítima seguia com a moto pela Alameda dos Crisântemos quando não percebeu a presença de uma mulher que atravessava a via pela faixa de pedestres. Ao tentar realizar uma manobra para evitar o atropelamento, ele acabou perdendo o controle e caiu.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos leves e foi socorrido pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa. A Polícia Militar, esteve no local e atendeu a ocorrência.

As causas do acidente, serão investigadas.

