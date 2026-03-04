(16) 99963-6036
quarta, 04 de marÃ§o de 2026
Queda

Motociclista cai e fica ferido apÃ³s tentar desviar de pedestre no Cidade Jardim

VÃ­tima foi socorrida com ferimentos leves atÃ© a Santa Casa

04 Mar 2026 - 21h36Por FlÃ¡vio Fernandes
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Motociclista cai e fica ferido apÃ³s tentar desviar de pedestre no Cidade Jardim - CrÃ©dito: Foto: SCA CrÃ©dito: Foto: SCA

Um motociclista de 49 anos, ficou ferido após sofrer uma queda na noite desta quarta-feira (4), no Cidade Jardim, em São Carlos.

Segundo informações, a vítima seguia com a moto pela Alameda dos Crisântemos quando não percebeu a presença de uma mulher que atravessava a via pela faixa de pedestres. Ao tentar realizar uma manobra para evitar o atropelamento, ele acabou perdendo o controle e caiu.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos leves e foi socorrido pela UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa. A Polícia Militar, esteve no local e atendeu a ocorrência.

As causas do acidente, serão investigadas. 

Leia TambÃ©m

ColisÃ£o entre dois carros deixa motorista ferida no Santa FelÃ­cia
ColisÃ£o21h25 - 04 Mar 2026

ColisÃ£o entre dois carros deixa motorista ferida no Santa FelÃ­cia

Adolescentes sÃ£o detidos pela PM com drogas e dinheiro em telhado de residÃªncia no Santa Angelina
Se Deram Mal 14h58 - 04 Mar 2026

Adolescentes sÃ£o detidos pela PM com drogas e dinheiro em telhado de residÃªncia no Santa Angelina

Canil da GCM apreende grande quantidade de drogas e detÃ©m dois adolescentes por trÃ¡fico no Aracy l
Flagrante13h55 - 04 Mar 2026

Canil da GCM apreende grande quantidade de drogas e detÃ©m dois adolescentes por trÃ¡fico no Aracy l

Aluno leva frasco com pÃ³ branco para escola municipal e preocupa direÃ§Ã£o no Jardim Beatriz
Perigo09h31 - 04 Mar 2026

Aluno leva frasco com pÃ³ branco para escola municipal e preocupa direÃ§Ã£o no Jardim Beatriz

Dois adolescentes sÃ£o detidos pelo GAM com drogas em ponto de trÃ¡fico no SÃ£o Carlos V
TrÃ¡fico09h01 - 04 Mar 2026

Dois adolescentes sÃ£o detidos pelo GAM com drogas em ponto de trÃ¡fico no SÃ£o Carlos V

Ãšltimas NotÃ­cias