quinta, 05 de marÃ§o de 2026
ColisÃ£o

Motociclista fica ferido apÃ³s acidente no Cidade Aracy

Jovem tentou desviar de carro que teria fechado sua frente e acabou colidindo contra outro veÃ­culo na Avenida Marisete Terezinha Santiago de Santi

05 Mar 2026 - 10h41Por FlÃ¡vio Fernandes
Motociclista fica ferido apÃ³s acidente no Cidade Aracy - CrÃ©dito: Foto: SCA CrÃ©dito: Foto: SCA

Um motociclista de 19 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente com carro na manhã desta quinta-feira (5), no Cidade Aracy l, em São Carlos. 

Segundo informações apuradas no local, o jovem seguia pela Avenida Marisete Terezinha Santiago de Santi quando um veículo teria fechado sua frente. Na tentativa de evitar a colisão, a vítima desviou mas acabou batendo frontalmente contra outro carro que trafegava pela mesma via.

Com a força do impacto, o motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo Samu até a Santa Casa com ferimentos leves. A Polícia Militar, foi acionada e atendeu a ocorrência. 

As causa do acidente, serão investigadas. 

