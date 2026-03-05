Motociclista fica ferido apÃ³s acidente no Cidade Aracy

CrÃ©dito: Foto: SCA

Um motociclista de 19 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente com carro na manhã desta quinta-feira (5), no Cidade Aracy l, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, o jovem seguia pela Avenida Marisete Terezinha Santiago de Santi quando um veículo teria fechado sua frente. Na tentativa de evitar a colisão, a vítima desviou mas acabou batendo frontalmente contra outro carro que trafegava pela mesma via.

Com a força do impacto, o motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo Samu até a Santa Casa com ferimentos leves. A Polícia Militar, foi acionada e atendeu a ocorrência.

As causa do acidente, serão investigadas.

Leia TambÃ©m