(16) 99963-6036
segunda, 22 de setembro de 2025
Segurança

Motociclista fica ferida após sofrer queda no Parque Santa Mônica

22 Set 2025 - 08h09Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferida após sofrer queda no Parque Santa Mônica - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (22), uma jovem de 20 anos ficou ferida após sofrer uma queda de moto na rua 15 de Novembro, no bairro Parque Santa Mônica, em São Carlos, próximo à Santa Casa.

A vítima seguia para o trabalho quando um veículo parou no meio da via para desembarcar um passageiro. O carro que vinha atrás freou bruscamente e, em seguida, a motociclista, que estava logo atrás, também precisou frear para evitar a colisão.

Devido ao asfato molhado pela chuva, a moto acabou derrapando e a condutora caiu ao solo.

Ela foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos com trauma no ombro, com suspeita de luxação.

Leia Também

Frentista coloca etanol em caminhonete a diesel e caso vai parar na polícia
Segurança09h24 - 22 Set 2025

Frentista coloca etanol em caminhonete a diesel e caso vai parar na polícia

Homem armado com facas é detido após resistir à abordagem em São Carlos
Jardim Embaré 09h12 - 22 Set 2025

Homem armado com facas é detido após resistir à abordagem em São Carlos

Asfalto molhado provoca queda de motociclista no Jardim das Torres
Segurança09h09 - 22 Set 2025

Asfalto molhado provoca queda de motociclista no Jardim das Torres

Homem queima roupas da ex e é contido pela PM em São Carlos
Parque Primavera 09h05 - 22 Set 2025

Homem queima roupas da ex e é contido pela PM em São Carlos

Idoso sofre fraturas após agressão em bar no Jardim Real
Segurança08h58 - 22 Set 2025

Idoso sofre fraturas após agressão em bar no Jardim Real

Últimas Notícias