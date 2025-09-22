Motociclista fica ferida após sofrer queda no Parque Santa Mônica

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (22), uma jovem de 20 anos ficou ferida após sofrer uma queda de moto na rua 15 de Novembro, no bairro Parque Santa Mônica, em São Carlos, próximo à Santa Casa.

A vítima seguia para o trabalho quando um veículo parou no meio da via para desembarcar um passageiro. O carro que vinha atrás freou bruscamente e, em seguida, a motociclista, que estava logo atrás, também precisou frear para evitar a colisão.

Devido ao asfato molhado pela chuva, a moto acabou derrapando e a condutora caiu ao solo.

Ela foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos com trauma no ombro, com suspeita de luxação.

