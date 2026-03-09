(16) 99963-6036
Motociclista fica ferida apÃ³s colisÃ£o com carro no Centro de SÃ£o Carlos

09 Mar 2026 - 09h26Por Da redaÃ§Ã£o
Na manhã desta segunda-feira, um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no cruzamento da Rua Padre Teixeira com a Rua Aquidabã, na região central de São Carlos.

Segundo informações, a motociclista, de 24 anos, seguia pela Rua Aquidabã, subindo a via, quando ao chegar no cruzamento com a Rua Padre Teixeira um carro tentou atravessar a rua. Nesse momento, a motociclista acabou atingindo a lateral do veículo.

De acordo com relatos, a motorista do carro não teria visto a motociclista se aproximando, pois diversos veículos estacionados próximos à esquina acabam prejudicando a visibilidade de quem tenta atravessar o cruzamento.

Com o impacto, a motociclista foi arremessada ao solo e sofreu ferimentos leves. Ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

