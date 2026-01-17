Motociclista ferido em grave acidente no Cidade Aracy morre na Santa Casa

Saiba Mais Segurança Motociclista fica gravemente ferido após acidente no Cidade Aracy

O motociclista que ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito no bairro Cidade Aracy, em São Carlos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite desta sexta-feira (16) na Santa Casa. Ele foi identificado como José Leonardo Luiz da Silva Oliveira.

O acidente ocorreu na noite de domingo (11), por volta das 20h50, na Rua João Paulo. Segundo informações do boletim de ocorrência, a via é de mão dupla e os veículos trafegavam em sentidos opostos quando o condutor de um automóvel, de 73 anos, realizou uma conversão à esquerda e atingiu frontalmente a motocicleta conduzida por José Leonardo.

Com o impacto, o motociclista foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa em estado grave, mas infelizmente não suportou aos graves ferimentos.

A Polícia Militar esteve no local e informou que o motorista do carro não apresentava sinais de embriaguez. Durante a ocorrência, foram constatadas irregularidades na documentação dos veículos e a ausência de condutor habilitado no local. Por esse motivo, tanto o automóvel quanto a motocicleta foram recolhidos administrativamente ao Pátio Municipal.

